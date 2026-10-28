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    Ожесточенный россиянин лишил соседа носа зубами

    Житель Кемерова откусил нос соседу из-за спора

    Фото: РИА «Новости»

    Житель Кемерова в драке откусил соседу нос. О деталях происшествия сообщила пресс-служба местного главка МВД в телеграм-канале.

    Агрессору 42 года. Пострадавшему 57 лет. Мужчины постоянно ссорились. Что было первопричиной конфликта, неизвестно.

    В очередной раз оппоненты встретились на лестничной площадке. Они стали ругаться, началась драка. Младший из спорщиков откусил старшему значительную часть носа.

    Полицию на место происшествия вызвала сожительница пострадавшего. Раненого кемеровчанина госпитализировали, ему оказали помощь, а затем провели судебно-медицинское исследование.

    По врачебному заключению следователи квалифицировала травмы пострадавшего как тяжкий вред здоровью. В полиции сочли, что травма «повлекла за собой неизгладимое обезображивание лица».

    Под таким понятием в юриспруденции подразумевается, что раны не могут зажить сами и требуют вмешательства пластического хирурга.

    В отношении подозреваемого власти возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее во Владивостоке один водитель угрожал другому мачете посреди дороги.

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