Россиянин умер на Пхукете после падения с крыши

The Phuket News: на Пхукете россиянин упал с крыши и умер

Сорокалетний россиянин скончался после падения с крыши жилого дома на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщило местное издание The Phuket News .

Полиция, просмотрев записи с видеокамер, выяснила, что мужчина вечером 28 октября подъехал к многоэтажному дому на машине. Он поднялся на лифте на последний, седьмой этаж, затем по лестнице на крышу, где разбежался и спрыгнул.

При падении россиянин получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу, где мужчина вскоре умер. Супруга погибшего сообщила, что ее муж страдал от депрессии.

Правоохранители продолжают расследование.

Ранее в Таиланде погиб в ДТП 37-летний россиянин. Он врезался в разделительную полосу на мотоцикле.