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    Россиянин умер на Пхукете после падения с крыши

    The Phuket News: на Пхукете россиянин упал с крыши и умер

    Фото: Медиасток.рф

    Сорокалетний россиянин скончался после падения с крыши жилого дома на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщило местное издание The Phuket News.

    Полиция, просмотрев записи с видеокамер, выяснила, что мужчина вечером 28 октября подъехал к многоэтажному дому на машине. Он поднялся на лифте на последний, седьмой этаж, затем по лестнице на крышу, где разбежался и спрыгнул.

    При падении россиянин получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу, где мужчина вскоре умер. Супруга погибшего сообщила, что ее муж страдал от депрессии.

    Правоохранители продолжают расследование.

    Ранее в Таиланде погиб в ДТП 37-летний россиянин. Он врезался в разделительную полосу на мотоцикле.

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