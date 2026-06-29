Сверхлегкий самолет упал в районе аэродрома Сельцо в Ленобласти

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 28 июня 2026 года в районе аэродрома Сельцо потерпел крушение сверхлегкий самолет. Количество пострадавших выясняется», — сообщили в ведомстве.

Во Франции ранее разбился частный легкомоторный самолет, борт рухнул на землю в вертикальном положении. Во время падения самолета из салона выпрыгнули три человека. Всего жертвами авиакатастрофы стали 11 человек. Пассажирами были новички-парашютисты, которые планировали прыгать в тандеме.

Место падения воздушного судна оцепили, на территории пропало электричество.