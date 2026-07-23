Учебно-боевой самолет потерпел аварию в Подмосковье

Учебно-боевой самолет в четверг потерпел аварию при выполнении взлета в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летчик своевременно катапультировался, угрозы его жизни нет.

«Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина — техническая неисправность авиационной техники», — отметили в Минобороны.

Точный тип упавшего самолета в Минобороны не уточнили.

В конце июня в районе аэродрома Сельцо в Ленинградской области потерпел крушение сверхлегкий самолет.

До этого частный легкомоторный самолет разбился во Франции, борт упал на землю в вертикальном положении. Во время падения из салона выпрыгнули три человека. Всего жертвами в авиакатастрофе стали 11 человек. Пассажирами оказались новички-парашютисты.