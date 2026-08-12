Легкий транспортный самолет упал в Самарской области, один человек пострадал

Легкий транспортный самолет потерпел крушение в Самарской области. В результате ЧП никто не погиб, но один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

«В 05.30 12.08.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинский», — заявили в ведомстве.

Пострадавшего отправили в больницу. Дополнительные обстоятельства ЧП устанавливают.

Ранее учебно-боевой самолет потерпел аварию в Подмосковье. Летчик смог вовремя катапультироваться. Судно упало в безлюдной местности, обошлось без разрушений на земле. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность авиационной техники.