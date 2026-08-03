Парашютист погиб при прыжке в Подмосковье

Парашютист получил смертельные травмы во время тренировочного прыжка с парашютной системой над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК.

ЧП произошло днем 2 августа. Причиной смерти 41-летнего мужчины назвали нераскрытие основного парашюта. В результате спортсмен упал с высоты 600 метров и разбился.

Следователи осмотрели место происшествия, они установят все обстоятельства случившегося.

Ранее крушение в Подмосковье потерпел учебно-боевой самолет. Пилот своевременно катапультировался, угрозы его жизни нет. В Минобороны уточнили, что борт упал в безлюдной местности и не спровоцировал разрушений на земле. На самолете не было боекомплекта.

В ведомстве добавили, что возможной причиной аварии могла стать неисправность авиационной техники.