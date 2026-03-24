В Севастополе ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Для ликвидации последствий взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе с 24 марта ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликовали на сайте правительства города.

«Ввести с 24 марта 2026 года и до особого распоряжения для органов управления и сил Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — СГТП РСЧС) режим чрезвычайной ситуации», — распорядился он.

Особый режим предназначен для ликвидации последствий обрушения строительных конструкций в трех многоквартирных домах по улице Павла Корчагина — под номерами 14, 16 и 20. Развожаев поручил обеспечить готовность персонала, сил и средств подведомственных учреждений, предприятий и организаций Севастополя, а также оперативное финансирование.

Взрыв в доме по улице Павла Корчагина, 14 в Гагаринском муниципальном округе прогремел в ночь на 24 марта. Эпицентр находился на балконе квартиры на первом этаже, Следком возбудил уголовное дело. Погибла 50-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летний сын пропал без вести. Пострадали 12 человек, выгорели 10 квартир.