Мать пятерых детей погибла при взрыве в пятиэтажке в Севастополе

Mash: при взрыве в доме в Севастополе погибла мать пятерых детей, ее сын пропал

При взрыве в пятиэтажном жилом доме в Севастополе погибла мать пятерых детей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника журналистов, сын 50-летней женщины в настоящее время числится пропавшим без вести, а четыре дочери находятся в больнице.

По предварительным данным, погибшая трудилась кассиром в бухгалтерии, а также работала сиделкой у инвалидов и стариков, а в свободное время была певчей в Татианинском храме города.

ЧП произошло в ночь на 24 марта на улице Павла Корчагина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что экстренные службы исключили версию со взрывом бытового газа. Точную причину происшествия установит экспертиза.

Также глава города отмечал, что поврежденный взрывом дом восстановят. Пока жильцам предложили пансионаты и общежития на время ремонтных работ, если их квартиру признают непригодной для жизни.