Поврежденный взрывом дом в Севастополе восстановят

Городские подрядчики Севастополя примут участие в восстановлении дома на улице Павла Корчагина, поврежденного взрывом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«К работам привлекут городских подрядчиков, все сделаем централизованно», — написал он. Развожаев добавил, что жильцов дома оперативно эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения на базе Инженерной школы. Сотрудники муниципалитета и полиции начали подомовой обход. «Если квартира признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на время, пока идет ремонт», — отметил глава Севастополя.

Взрыв в многоэтажном доме прогремел ночью 24 марта, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. По последним данным, погибли два человека и 10 пострадали, среди них есть несовершеннолетний.