СК завел дело о хранении бомбы после взрыва дома в Севастополе

СК исключил версию о взрыве газа в доме Севастополя и заподозрил детонацию бомбы

Следователи дополнили уголовное дело об обрушении многоквартирного дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил СК России .

Расследование продолжат по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

Следователи и криминалисты установили, что эпицентр находился на балконе квартиры на первом этаже.

В результате происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры. Ее дочери в возрасте 12, 14, 18 и 23 лет получили травмы и попали в больницу. Двадцатилетний сын женщины оказался в списке пропавших без вести.

Следствие не нашло оснований считать причиной случившегося утечку бытового газа, так как газовое оборудование в квартире не получило повреждений. Признаков внешнего воздействия на дом специалисты тоже не выявили.

По делу назначили 15 экспертиз. Следователи уже допросили более 20 потерпевших и свидетелей, провели несколько обысков и продолжили осмотр соседних строений.

Жителей разрушенных квартир начали признавать потерпевшими. Сотрудники СК собирают доказательства и ищут предметы, которые могут иметь значение для расследования.