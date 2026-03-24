Взрыв прогремел в одной из многоэтажек в Севастополе

В Гагаринском округе Севастополя прогремел взрыв в одном из жилых домов. Пострадали четыре человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев в MAX .

«В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются. Пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено», — объявил он.

Спецслужбы, по словам Развожаева, уже работают на месте взрыва. Он призвал доверять только официальной информации.

Местные жители рассказали Shot, что услышали громкий звук незадолго до полуночи. По меньшей мере в четырех квартирах разгорелся пожар, жильцов эвакуировали. Взрывная волна повредила окна в соседних домах и припаркованные автомобили.

