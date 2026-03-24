При взрыве в многоэтажке в Севастополе выгорели 10 квартир

После взрыва в многоквартирном доме в Севастополе выгорели 10 квартир. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Губернатор Михаил Развожаев указывал, что версию со взрывом бытового газа в многоэтажке полностью исключили.

На место прибыли криминалисты, взрывотехники, специалисты СК и ФСБ. Окончательно выяснить причину произошедшего получится только после результатов экспертиз.

ЧП произошло накануне около 23:40. В результате погибла женщина, еще один человек пропал. Также 12 местных жителей получили травмы, трое из них — несовершеннолетние. Всех доставили в больницу.

Помимо этого, сильные повреждения получило здание напротив.