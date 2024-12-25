«В рубашке родилась». Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау рассказала о спасении дочери

Мать выжившей при крушении под Актау рассказала, как ее дочери удалось спастись

Мать выжившей в авиакатастрофе под Актау девушки Нина Огиева заявила, что ее дочь спаслась, потому что сидела в хвосте рухнувшего самолета Embraer 190. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, сейчас дочь положили в нейрохирургическое отделение больницы Актау. Она чувствует себя хорошо, однако есть порезы на лице и на ноге. Врачи говорят, что «все будет нормально».

«В рубашке родилась. Сказала, что в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели», — отметила собеседница агентства.

Авиакатастрофа случилась утром 25 декабря. Самолет следовал из Баку в Грозный, но рухнул около казахстанского города Актау. На борту находились 62 пассажира. После крушения выжили 32 человека, 29 из них госпитализировали, семеро лежат в реанимации.

Следком России возбудил уголовное дело по статье о нарушении эксплуатации воздушного транспорта. В МИД Азербайджана сообщили о создании комиссии для выяснения причин крушения самолета.