После крушения самолета в Актау в больницу доставили 29 выживших

В больницу доставили 29 выживших при крушении самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау. Об этом РИА «Новости» сообщил оперштаб МЧС республики.

«29 человек доставлены в больницу. Информация уточняется», — заявили агентству.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что из 29 госпитализированных 11 отправили в реанимацию в местной больнице.

Ранее пресс-служба Росавиации назвала причину крушения Embraer 190 — столкновение с птицами. В условиях нештатной ситуации командир подал сигнал бедствия и приземлился на запасной аэродром в Актау.

Кадры с моментом падения самолета оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, как Embraer 190 пикирует в землю, после чего происходит взрыв и в небо поднимаются клубы густого дыма.

Воздушное судно летело из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа.