Массовое ДТП во Владивостоке попало на видео

Массовое ДТП во Владивостоке, где пострадали десять автомобилей и грузовик, попало на видео. Кадры аварии оказались в распоряжении 360.ru.

ДТП случилось 1 октября на улице Спиридонова. У Isuzu Forward отказали тормоза при спуске по улице Спиридонова. Фура протаранила несколько автомобилей и автобус, пока не врезалась в большегруз.

Как рассказал 360.ru водитель грузовика Мирхон Гафуров, который осознанно преградил дорогу Isuzu Forward, удар был тяжелым. Сам мужчина не пострадал, повреждения получила только машина. Движение автомобилей на месте ДТП затруднено.

Травмы получили шесть человек — пять водителей и один пешеход. Им оказывают медпомощь.