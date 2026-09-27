Поезда задержались на МЦД-3 из-за человека на путях

Движение составов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), следовавших в сторону станции Ипподром, временно задержалось. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Там уточнили, что один из поездов временно остановили на перегоне на время работы экстренных служб. После чего состав продолжил движение.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) уточнили, что человека на путях обнаружили на перегоне между станциями Перово и Люберцы-1. На рельсы мужчина вышел, нарушив правила нахождения на железной дороге.

В МЖД добавили, что выход нарушителя на пути привел к задержке пригородных электричек дальних маршрутов Казанского направления в сторону области и обратно. При этом составы МЦД-3, по информации железнодорожников, курсируют с установленным интервалом.