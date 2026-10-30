В Одинцове произошел пожар, есть пострадавший

Один человек пострадал на пожаре в Одинцове

Один человек пострадал на пожаре в Одинцове, он получил ожоги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мособлпожспаса».

На улице Восточной пламя охватило ангары, четыре машины, деревянные палеты и могло перекинуться на соседний ангар с газовыми баллонами.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Пожар локализовали в 15:40.

Ранее стало известно, что лесной пожар в Орехово-Зуеве потушили. Очаг возгорания заметили местные жители в километре от деревни Асташково. Сейчас устанавливают подозреваемых в поджогах, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.