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    В Мытищах произошел пожар на частном подворье

    В микрорайоне Перловка подмосковных Мытищ произошел пожар в частном доме. Об этом 360.ru сообщили очевидцы, предоставив видео.

    Пламя полностью охватило коттедж и хозяйственные постройки. На кадрах из соседних домов хорошо виден большой столб дыма.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализовали на площади 837 квадратных метров. Пострадавших нет, отметили спасатели.

    Пожарные предотвратили распространение пламени на соседние участки.

    Ранее в Нижневартовске загорелась квартира на четвертом этаже в жилом доме на улице Ленина. Из дома эвакуировали 37 жильцов, включая 14 детей, один мужчина пострадал.

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