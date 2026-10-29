В Мытищах произошел пожар на частном подворье

В микрорайоне Перловка подмосковных Мытищ произошел пожар в частном доме. Об этом 360.ru сообщили очевидцы, предоставив видео.

Пламя полностью охватило коттедж и хозяйственные постройки. На кадрах из соседних домов хорошо виден большой столб дыма.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар локализовали на площади 837 квадратных метров. Пострадавших нет, отметили спасатели.

Пожарные предотвратили распространение пламени на соседние участки.

Ранее в Нижневартовске загорелась квартира на четвертом этаже в жилом доме на улице Ленина. Из дома эвакуировали 37 жильцов, включая 14 детей, один мужчина пострадал.