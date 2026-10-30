Причиной смертельного пожара в Гонконге могла стать непотушенная сигарета

Смертельный пожар в жилом комплексе в Гонконге, предположительно, начался из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на доклад независимой комиссии.

«В отчете отмечается, что хотя нет прямых доказательств того, что зажженные сигареты стали причиной пожара, существует достаточно экологических доказательств, подтверждающих это утверждение», — заявили авторы материала.

На месте ЧП, жертвами которого стали 168 человек, нашли два окурка и обгоревший остаток третьего. Жители сообщали, что видели курящих рабочих и окурки на строительных лесах.

Усилить последствия пожара могли такие факторы, как использование неогнестойких материалов, проблемы с противопожарным оборудованием и нарушения при строительных работах.

Пожар в Гонконге случился в декабре 2025 года. Огонь разгорелся в первом здании, а затем быстро перекинулся на три других.