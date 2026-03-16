В направлении Москвы сбили 32-й беспилотник

Еще четыре беспилотника ликвидировали на подлете к Москве. Об этом в мессенджере МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил глава города.

Через 10 минут после этого он опубликовал новый пост об уничтожении еще двух дронов. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

До этого, начиная с полуночи, градоначальник заявил о ликвидации 28 беспилотников на подлете к Москве. Всего над городом уничтожили 32 дрона.

Накануне вечером Собянин заявил, что на подлете к Москве сбили 44 беспилотника. Кроме того, в ночь на 15 марта силы ПВО ликвидировали 170 дронов самолетного типа над российскими регионами. В Волгограде обломки дрона повредили многоэтажку, в пригороде Тихорецка падение фрагментов БПЛА обернулось пожаром на нефтебазе.