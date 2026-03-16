В направлении Москвы сбили 28-й беспилотник

Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ .

«Атака двух беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого Собянин заявил о других 26 дронах, уничтоженных в Московском регионе. Всего на подлете к столице ликвидировали 28 беспилотников.

Как отметили в Министерстве обороны, в промежутке с 08:00 по 14:00 над Россией сбили 125 дронов. Из них 28 пришлись на Московскую область. В последующие шесть часов средства ПВО поразили еще 113 беспилотников, в том числе 14, следовавших в сторону столицы. С 20:00 до 23:00 сбили 28 аппаратов, часть из них — недалеко от Москвы.