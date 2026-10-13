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    Автомобиль загорелся в Ульяновске, пострадал человек

    Житель Ульяновска госпитализировали после пожара в автомобиле

    В Ульяновске загорелся автомобиль, пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    ЧП случилось в Ленинском районе, в переулке Робеспьера. По словам очевидцев, пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль.

    Как рассказали 360.ru местные жители, газовый баллон взорвался в одной из машин.

    «Говорят, в багажнике канистра взорвалась с бензином. Водитель вроде успел выскочить. Соседняя машина тоже сгорела», — поделились очевидцы.

    Пожар потушили пожарно-спасательные караулы. Специалисты устанавливают причины возгорания.

    Недавно стало известно, что на западе Москвы загорелся пассажирский автобус. Никто не пострадал.

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