Автомобиль загорелся в Ульяновске, пострадал человек

Житель Ульяновска госпитализировали после пожара в автомобиле

В Ульяновске загорелся автомобиль, пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось в Ленинском районе, в переулке Робеспьера. По словам очевидцев, пламя быстро перекинулось на соседний автомобиль.

Как рассказали 360.ru местные жители, газовый баллон взорвался в одной из машин.

«Говорят, в багажнике канистра взорвалась с бензином. Водитель вроде успел выскочить. Соседняя машина тоже сгорела», — поделились очевидцы.

Пожар потушили пожарно-спасательные караулы. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Недавно стало известно, что на западе Москвы загорелся пассажирский автобус. Никто не пострадал.