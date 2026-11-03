Пожар в частном доме произошел в Новой Москве

Пожар произошел в частном доме в Новой Москве, в Щербинке, на улице Красной. Об этом сообщили источники 360.ru в экстренных службах. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы.

По данным источников, пламя распространилось на площади в 120 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели оперативно локализовали возгорание и потушили пожар.

Ранее стало известно, что Хабаровск накрыло дымом, который, по предварительным данным, пришел из Китая. Задымленность связывают с горением сухой растительности на территории КНР. Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям минимизировать время на улице.