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    Пожар в частном доме произошел в Новой Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар произошел в частном доме в Новой Москве, в Щербинке, на улице Красной. Об этом сообщили источники 360.ru в экстренных службах. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы.

    По данным источников, пламя распространилось на площади в 120 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

    Спасатели оперативно локализовали возгорание и потушили пожар.

    Ранее стало известно, что Хабаровск накрыло дымом, который, по предварительным данным, пришел из Китая. Задымленность связывают с горением сухой растительности на территории КНР. Роспотребнадзор рекомендовал местным жителям минимизировать время на улице.