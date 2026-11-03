Семь человек, включая детей, эвакуировались из пожара в Ленобласти

Из пожара в Ленобласти эвакуировались семь человек, среди них двое детей. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в «Леноблпожспасе».

ЧП произошло 2 ноября в 18:16 в деревне Липовая гора Волосовского района. На Сиреневой улице полностью выгорел двухэтажный дом размером 8 на 10 метров, у жилища также обрушилась кровля.

На тушении работал личный состав 119 и 120 пожарных частей Волосовского отряда «Леноблпожспаса». Люди эвакуировались самостоятельно. О пострадавших и погибших не сообщается.

Всего за минувшие сутки в Ленобласти потушили шесть пожаров.