На Амуре перевернулась лодка с тремя рыбаками, один погиб

В Хабаровском крае на реке Амур перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один человек погиб, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло 10 сентября в районе села Верхнетамбовское Комсомольского района. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться до берега. Тело третьего обнаружили в воде спустя несколько дней.

Правоохранители после случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.

В августе на озере в Карелии перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. В результате один мужчина погиб, трое сумели спастись.

За несколько дней до этого в Курганской области при опрокидывании лодки погиб пенсионер.