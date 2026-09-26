Уехавшие в Германию россияне нашли путь на родину через Австрию

Черкашин: россияне обратились в консульство Австрии для возвращения на родину

Россияне, проживающие в Германии, обращаются в Генконсульство России в Зальцбурге по вопросам участия в государственной программе переселения в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России в Австрии Дмитрий Черкашин.

По словам дипломата, консульство не может в полном объеме сопровождать такие обращения из-за небольшого штата. Соотечественникам из Германии рекомендуют обращаться в российское посольство в Берлине.

«С этой проблемой к нам обращаются соотечественники из соседней Германии», — сказал Черкашин.

Генконсул отметил, что жители Германии приезжали в Зальцбург и во время прошедших парламентских выборов.

В целом россияне обращаются в консульство по различным вопросам, включая оформление загранпаспортов, гражданство и нотариальные услуги.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление отношений с Россией.