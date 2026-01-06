В Хорлах возведут мемориал в память о погибших от удара ВСУ

В поселке Хорлы Херсонской области установят мемориал в память о жертвах удара ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Владимир Сальдо.

«Уверен, что так и будет, однако сейчас планировать это рано. Еще не упокоены погибшие, а преступники не названы в публичном пространстве», — сказал Сальдо.

Губернатор Херсонской области 1 января сообщил о целенаправленном ударе ВСУ с помощью беспилотников по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали Новый год на побережье Черного моря в Херсоне. По данным Следственного комитета России, погибли 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, а не менее 60 получили ранения.

В больницах остаются 15 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено дело о теракте. В связи с трагедией в регионе объявлены дни траура — 3 и 4 января.

Один из запущенных по кафе в Хорлах украинских беспилотников нес примерно 20 килограммов тротила. Дрон прилетел в кафе во время поздравления президента. Все было рассчитано именно самым циничным, фашистским способом, отметил губернатор. Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично планировал атаку по Хорлам.

Накануне Сальдо снова ввел комендантский час в Херсонской области. В ночь с 6 на 7 января он будет действовать в обычное время — с 23:00 до 4:00. До этого комендантский час на праздники в регионе отменяли.