Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам достигло 29

СК: при теракте ВСУ в Хорлах погибли 29 человек, в том числе двое детей

При атаке ВСУ на херсонское село Хорлы в новогоднюю ночь погибли 29 человек, в том числе двое детей. Обновленные данные по числу жертв украинской агрессии опубликовала пресс-служба СК.

«На данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двух несовершеннолетних», — указали в ведомстве.

Пострадавшими при теракте признаны минимум 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 получивших ранения, состояние трех медики оценивают как тяжелое.

Чтобы опознать жертв атаки, СК назначил и начал проводить генетические экспертизы. Следователям удалось установить личности 12 погибших.

«Обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Устанавливаются их тип и место производства. Также следователи устанавливают мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА», — указали в ведомстве.

СК проводит допросы свидетелей и потерпевших, работу с ними завершат в течение двух дней.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский лично планировал атаку по Хорлам.