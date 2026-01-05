Сальдо снова ввел комендантский час в Херсонской области

В Херсонской области из-за теракта в Хорлах восстановлен комендантский час, отмененный указом от 24 декабря 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Уважаемые жители Херсонщины, отменил указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество», — написал он.

В ночь с 6 на 7 января 2026 года комендантский час будет действовать в обычное время — с 23:00 до 04:00.

«Непростое, но абсолютно необходимое решение принято из-за теракта в Хорлах», — отметил Сальдо.

Сальдо попросил с пониманием отнестись к этим нововведениям.

При атаке ВСУ на херсонское село Хорлы в новогоднюю ночь погибли 29 человек, в том числе двое детей. Число пострадавших возросло до 60. Как стало известно, боевики ВСУ применили зажигательные взрывные вещества.

Ранее выжившие при атаке ВСУ на кафе в селе Хорлы люди рассказали, как убегали по битому стеклу.