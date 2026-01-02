Дрон ВСУ при атаке на Хорлы нес 20 килограммов тротила

Сальдо: при атаке на Хорлы один из трех дронов ВСУ нес 20 килограммов тротила

Один из запущенных по кафе в Хорлах украинских беспилотников нес примерно 20 килограммов тротила. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что первый беспилотник прилетел за 10 минут до наступления нового года и упал поблизости с заведением.

«Во время начала поздравления президента прилетел второй БПЛА. Боезаряд, очевидно, был не менее чем 20 килограммов тротила. Это очень много для такого небольшого кафе», — отметил губернатор.

Сальдо добавил, что уже после полуночи люди начали выбегать из кафе, когда боевики нанесли третий удар.

«И все было рассчитано именно самым циничным фашистским способом», — добавил он.

Всего в результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах погибли 25 взрослых и двое детей. Ранения получил 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.