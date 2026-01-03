Число пострадавших в Хорлах возросло до 60 человек

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе в Хорлах выросло до 60 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Число погибших достигло 28. В первые часы после теракта было сложно установить, сколько человек стали его жертвами и кто получил ранения. Причиной стал сильный пожар, который продолжался до самого утра.

При атаке на кафе боевики ВСУ применили зажигательные взрывные вещества, поэтому с опознанием тел есть сложности. Более 19 из них имеют 80% термальных ожогов, для опознания потребуются судебно-медицинские и ДНК-экспертизы. Это займет около недели, отметил Сальдо.

Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности 12 погибших в результате атаки боевиков.