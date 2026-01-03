Зеленский лично планировал удары по Хорлам и резиденции Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский лично участвовал в планировании ударов по херсонскому селу Хорлы и резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Конечно же, киевский режим и сам Зеленский планировали эти акции. На прошлой неделе попытка удара по резиденции президента, а теперь именно под Новый год», — отметил он.

Ранее Сальдо рассказал хронологию атаки дронов на кафе в Хорлах. Один из беспилотников нес боезаряд примерно в 20 килограммов тротила. Дрон прилетел в кафе во время поздравления президента, после полуночи в здание врезался третий БПЛА.

Выжившие рассказывали, как убегали из кафе по битому стеклу. В помещении громко играла музыка, и взрыв первого беспилотника не услышали. Женщины и дети подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера, пояснил Сальдо.