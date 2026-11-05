В Хабаровске неизвестные устроили взрыв возле автомобиля на парковке

В Хабаровске на улице Архангельской двое неизвестных подбросили петарду к припаркованным машинам и повредили автомобиль. Об этом рассказал 360.ru старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, ночью в дежурную часть отдела полиции номер два обратились пострадавшие. Он рассказали, что неизвестные повредили автомобиль, предположительно петардой. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

Взрыв попал на камеры. Владелица поврежденной машины рассказала 360.ru, что повредили фары, бампер и поворотник.

«Они сами вышли на связь, когда увидели это видео. Позвонили мне, сами сказали, что это они. Они даже не думали, что там какой-то ущерб. Они даже не предполагали, что что-то задели», — поделилась собеседница 360.ru.

Ранее в Пермском крае трое детей пострадали при взрыве петарды в школе.