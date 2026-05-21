Трое учеников получили ожоги из-за взрыва петарды в школе в Пермском крае

Трое пятиклассников в городе Чайковском получили ожоги из-за того, что их одноклассник принес на урок петарду. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Пермского края.

Одного из пострадавших отправили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра, двоим госпитализация не понадобилась. Проводится проверка.

Ранее в той же Перми подросток нашел на улице сверток с купюрами и решил его поднять, но в этот момент произошел взрыв. Пострадавший отделался легкими ожогами. Министерство территориальной безопасности края призвало родителей напомнить детям, что нельзя брать неизвестные предметы на улицах и пользоваться возле них телефонами.