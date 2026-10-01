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    В Хабаровске из-за прорыва трубы забил фонтан воды

    В центре Хабаровска из-под земли забил фонтан воды. Видеозапись с места коммунальной аварии появилась в распоряжении 360.ru.

    ЧП произошло на Амурском бульваре. На кадрах видно, что мощный поток, похожий на гейзер, забил прямо посреди проезжей части.

    Ранее из-за мощных ливней во Владивостоке затопило улицы. В городе ввели режим повышенной готовности, он продлится до 18:00 1 октября. Владивостокская администрация обратилась к автомобилистам с просьбой не парковать машины у деревьев, неустойчивых конструкций и заборов. Также власти призвали жителей отказаться от отдыха у воды.

    На фоне непогоды в городе возникли пробки. Для уборки грунта и прочистки ливневок городские службы направили свыше 200 рабочих и 100 единиц спецтехники.

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