СК России взял на контроль дело об отравлении детей в лагере на Сахалине

В центральный аппарат Следственного комитета России представят доклад о расследовании обстоятельств отравления детей в лагере на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Следкома поручил руководителю СУ СК России по Сахалинской области Андрею Исаеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Накануне шестеро детей в детском лагере «Юбилейный» после ужина пожаловались на боли в животе и тошноту. Их доставили в больницу, позже двоих забрали родители, четверо остались в инфекционном отделении.

Столовую лагеря закрыли, ее проверяют специалисты Роспотребнадзора. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, прокуратура также начала проверку.