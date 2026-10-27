Почти 60 сотрудников комбината в Забайкалье госпитализировали с острой кишечной инфекцией

У 57 работников Култуминского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Забайкальском крае обнаружили острую кишечную инфекцию. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболевших госпитализировали.

По данным санврачей, работники находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Вспышка случилась с 23 по 27 октября. На предприятии проводят эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали пробы воды и продуктов, материалы от зараженных и смывы с окружающей среды.

Представители Газимуро-Заводской ЦРБ продолжают выявлять сотрудников с подозрением на недуг и наблюдают за теми, кто общался с уже заболевшими. Кроме того, проверку проводят в отношении Култуминского ГОКа и поставщика питания — компании «Партнеры Ноябрьск».

Возбудителем инфекции стала шигелла Зонне — палочковидная бактерия, которая часто передается через пищу и воду. Не исключено, что источником заболевания был больной персонал на комбинате.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Недавно стало известно, что в Турции начали расследование после новостей об отравлениях туристов из России на курорте Сиде. Отдыхающие жаловались на диарею, рвоту, лихорадку и судороги.