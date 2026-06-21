Заминированные купюры разбросали на улице в Запорожской области

Власти предупредили жителей Михайловки в Запорожской области об опасности. На улицах поселка обнаружили заминированные купюры, сообщила пресс-служба администрации Михайловского района.

«В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. <…> Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», — подчеркнули в райадминистрации.

В зоне риска дети, поэтому жителей Михайловки призвали провести инструктаж с домочадцами. Власти предупредили, что нельзя прикасаться к подозрительным деньгам, коробкам, сверткам и пакетам. Вместо этого следует отойти на безопасное расстояние.

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