ВСУ на Константиновском направлении замаскировали мины по электронные сигареты

Боевики ВСУ на Константиновском направлении стали маскировать самодельные мины под электронные сигареты. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» оператор БПЛА подразделения «Шторм» российской «Южной» группировки войск с позывным Дизель.

«Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идешь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде [электронной сигареты] — сейчас в последнее время разбрасывают», — сказал он.

Военный признался, что когда впервые увидел такую мину, то принял ее за электронную сигарету. Решил не трогать. Позже увидел множество таких и понял, что все они заминированы.

Он назвал подобные мины особенно опасными для военных и гражданских, потому что они кажутся обычными предметами.

Ранее город Чернигов на Украине засыпали листовками с призывами передавать координаты позиций ВСУ. Материалы замаскировали под купюры номиналом 100 гривен. Их скинули с беспилотника.