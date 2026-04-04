Мальчик, лишившийся пальцев при взрыве купюры, вернулся к полноценной жизни

Мальчик, который лишился четырех пальцев при взрыве свернутой купюры в Красногорске, вернулся к полноценной жизни. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в своем телеграм-канале .

В Детском центре имени Рошаля прошла трогательная встреча. Ребенок вместе с мамой увиделся с командой, которая полгода назад провела сложную операцию и помогла ему восстановиться.

«Благодаря поддержке врачей и родителей маленький герой смог восстановиться и научился пользоваться протезом. Сегодня 10-летний Глеб живет обычной жизнью: ходит в школу и на тренировки, общается со сверстниками», — отметил Забелин.

Вечером 11 ноября 2025 мальчик нашел на детской площадке 10-рублевую купюру. Когда он поднял ее, раздался взрыв. По предварительным данным, мощность составила не менее 10 граммов тротила, а взрывчатка также была начинена мелкими гвоздями.