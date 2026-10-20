В Ульяновске загорелись коллективные сараи, огонь перекинулся на гостиничный комплекс

В центре Ульяновска произошло возгорание в коллективных сараях, пламя перекинулось на гостиничный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Очевидцы уточнили в беседе с 360.ru, что пожар разгорелся в гостинице на улице Бабеля. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сначала загорелись сараи, затем пламя перекинулось на здание, которое стоит рядом. Спасатели продолжают тушить пожар. Как предположили очевидцы, могла замкнуть проводка, а затем загорелись стропильная система и утеплитель.

Ранее стало известно, что при пожаре в деревянном доме в Тарко-Сале (Ямал) погибли мужчина и женщина. Одного человека удалось спасти.