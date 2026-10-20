360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Ульяновске загорелись коллективные сараи, огонь перекинулся на гостиничный комплекс

    В центре Ульяновска загорелись коллективные сараи

    Фото: РИА «Новости»

    В центре Ульяновска произошло возгорание в коллективных сараях, пламя перекинулось на гостиничный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

    Очевидцы уточнили в беседе с 360.ru, что пожар разгорелся в гостинице на улице Бабеля. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сначала загорелись сараи, затем пламя перекинулось на здание, которое стоит рядом. Спасатели продолжают тушить пожар. Как предположили очевидцы, могла замкнуть проводка, а затем загорелись стропильная система и утеплитель.

    Ранее стало известно, что при пожаре в деревянном доме в Тарко-Сале (Ямал) погибли мужчина и женщина. Одного человека удалось спасти.

    Читайте также

    Выяснение обстоятельств пожара в автосервисе Москвы проконтролирует прокуратура

    Россиянам порекомендовали отключать удлинители от сети на ночь

    В Тарко-Сале при пожаре в деревянном доме погибли два человека

    Выяснение обстоятельств пожара в автосервисе Москвы проконтролирует прокуратура

    Россиянам порекомендовали отключать удлинители от сети на ночь

    В Тарко-Сале при пожаре в деревянном доме погибли два человека