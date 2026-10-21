Женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома в Москве

Пожар разгорелся в квартире жилого дома на улице Уральская в Москве. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, вечером 20 октября в квартире жилого дома на улице Уральская произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1988 года рождения», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося началась проверка. Расследование ЧП находится на контроле у Преображенской межрайонной прокуратуры,

Ранее пожар случился в одной из промышленных зон Подольска. В результате произошедшего погиб человек. Возгорание произошло в металлическом ангаре, где заправляли газом бытовые баллоны.

Как сообщила 360.ru пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, после случившегося возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.