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    Женщина погибла при пожаре в квартире жилого дома в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар разгорелся в квартире жилого дома на улице Уральская в Москве. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «По предварительным данным, вечером 20 октября в квартире жилого дома на улице Уральская произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1988 года рождения», — заявили в ведомстве.

    По факту случившегося началась проверка. Расследование ЧП находится на контроле у Преображенской межрайонной прокуратуры,

    Ранее пожар случился в одной из промышленных зон Подольска. В результате произошедшего погиб человек. Возгорание произошло в металлическом ангаре, где заправляли газом бытовые баллоны.

    Как сообщила 360.ru пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, после случившегося возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

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