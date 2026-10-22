Экс-глава службы помощи лудоманам в США получил срок за кражи ради ставок

Житель Флориды Филип Салливан, который ранее возглавлял горячую линию помощи людям с игровой зависимостью, получил почти 10 лет тюрьмы за кражи ради ставок. Об этом сообщила газета The New York Times .

По данным прокуратуры, с апреля 2023 года мужчина похитил 1,47 миллиона долларов. На тот момент он работал вице-президентом по бухгалтерскому учету в компании, которая занимается строительством и управлением жильем.

Украденные деньги Салливан потратил на онлайн-ставки и большую часть суммы проиграл. По данным газеты, он ставил на спорт, в какой-то момент суммы достигали 50 тысяч долларов.

На работу на горячую линию американец устроился в марте 2025 года. Пока шло судебное разбирательство, Салливан заявил, что успел проконсультировать более 460 человек.

Ранее в США курьеры украли посылки на 58 тысяч долларов.