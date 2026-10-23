В Кронштадте будут судить мужчину за трату денег с найденной карты

В Кронштадтском районе перед судом предстанет 34-летний ранее судимый житель Ленинградской области. Его обвиняют в краже денег с чужого банковского счета, сообщает «Петрограду» пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным прокуратуры, минувшим летом мужчина нашел в парке утерянную карту и менее чем за час потратил с нее более 4 тыс. рублей. Все средства он израсходовал в ресторане быстрого питания, бесконтактно оплатив 10 тройных чизбургеров, после чего вернулся в парк.

Обвиняемый признал вину, возместил ущерб потерпевшей и пообещал впредь не нарушать закон. Уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного материального ущерба) направлено в суд.

Ранее в Ленинградской области вынесли приговор трем мужчинам, укравшим более 500 кг медного кабеля из порта Усть-Луга. Суд назначил им условные сроки за кражу.