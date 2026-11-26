Спасатели закончили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Алтайском крае, где из-под завалов достали тела двух человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В райцентре Кулунда Алтайского края, где с 24 ноября велись работы по ликвидации последствий взрыва газа, аварийно-спасательные работы завершены», — заявили в ведомстве.

Из-под завалов, появившихся после взрыва, вытащили тела двух человек. Сейчас идет подготовка к выводу группировки с места ЧП.

Происшествие случилось 24 ноября — в пятиэтажном доме взорвался газ, в результате произошедшего разгорелся пожар. По данным СК по Алтайскому краю, один из погибших — мужчина 1974 года рождения, который был в соседней с эпицентром квартире. Позже спасатели нашли тело второго погибшего.

К разбору завалов привлекли аэромобильную группировку и оперативную группу, пожарные подразделения ГУ МЧС России по региону, а также специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС.