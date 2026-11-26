Спасатели нашли тело второго погибшего при разборе завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в райцентре Кулунда Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю .

ЧП случилось утром 24 ноября. С тех пор разбор завалов не прекращался ни на час, на площадке круглосуточно работает тяжелая техника.

Из-под обломков уже вывезли свыше 80 кубометров строительного мусора. От взаимодействующих служб на месте задействованы более 190 человек и 50 единиц техники.

К работам привлекли аэромобильную группировку и оперативную группу, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.