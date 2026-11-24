Из-за взрыва газа в кафе в Ханое (Вьетнам) погибли шесть человек, еще 10 пострадали. Об этом сообщил новостной портал VnExpress.

По данным СМИ, в уличной закусочной взорвалась бытовая газовая плита. Из-за этого обрушилось двухэтажное здание, в котором находилось достаточно посетителей.

Повреждения также получили многие дома, которые находятся рядом. Сейчас специалисты разбирают завалы.

Кроме того, частично обрушился одноэтажный дом на улице Нгуен Ван Тует. Причины взрыва устанавливаются, на месте работают следователи и полиция. Жителей из соседних домов переселили — здания признали небезопасными.