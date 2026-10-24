В Абакане пожарные вытащили 6 газовых баллонов из горящего гаража

В Абакане пожарные вытащили шесть газовых баллонов из гаража, охваченного огнем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Хакасии.

Вечером спасатели получили вызов из частного сектора. К их приезду пламя охватило дом, три гаража с техникой и несколько построек на площади 214 квадратных метров.

Людей в опасной зоне не было, но огонь быстро распространялся из-за горючих материалов. В одном гараже загорелось топливо: четыре бочки по 200 литров потеряли герметичность. Рядом стояли шесть газовых баллонов, их вынесли из пламени.

Взрыва удалось избежать, огонь не перешел на соседние строения. Для тушения топлива применили пену. Ликвидация открытого горения заняла 40 минут, разбор и проливка — еще около трех часов. Работали 40 человек и восемь единиц техники.

Накануне в Иванове загорелась матрасная фабрика. Во время тушения на пожарного упала стена.