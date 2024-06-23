Открывших огонь по полицейским боевиков сняли на видео в Махачкале

На улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается боестолкновение с вооруженными преступниками. Кадры перестрелки появились в распоряжении 360.ru.

На видео попали лица преступников. По последним данным МВД, в результате стрельбы в Махачкале погиб один сотрудник полиции, шестеро получили ранения.

Еще одна группа вооруженных боевиков устроила нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте. Там при перестрелке, по официальной информации, смертельные ранения получил один полицейский, еще один пострадал.

Источник 360.ru сообщал о двух погибших правоохранителях.

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