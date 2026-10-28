360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Уголовное дело возбудили после смерти музыкального критика Соседова в Нерюнгри

    Фото: РИА «Новости»

    Следственный комитет запросил материалы о расследовании гибели музыкального критика Сергея Соседова в Нерюнгри. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

    Проверка проводится после эфира на федеральном канале, в котором участники обсуждали обстоятельства смерти критика из Москвы.

    «Родственники погибшего выражают сомнения в полноте расследования, а гости в студии высказывают предположение о возможных нарушениях требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение мужчины с лестницы», — отметили в сообщении.

    Участники эфира обратились к главе СК с просьбой взять это дело на контроль. Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности.

    Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, ему было 58 лет. Он скончался из-за черепно-мозговой травмы, которую получил при падении с лестницы в гостинице. Критика похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Читайте также

    «Не могу отойти от смерти Сережи». Мать Соседова рассказала о своем состоянии после похорон сына

    «Это невозможно». Зверев объяснил, почему не приехал на прощание с Соседовым

    Алексей Глызин рассказал о последнем разговоре с Соседовым

    «Он был честный. И говорил все, что думает». Наташа Королева — о Сергее Соседове

    Музыкальный критик, покоривший сердца. Как в Москве простились с Сергеем Соседовым

    Bulkin Sergey/news.ru

    Певица Азиза анонсировала выход песни со стихами Соседова