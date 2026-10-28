Уголовное дело возбудили после смерти музыкального критика Соседова в Нерюнгри

Проверка проводится после эфира на федеральном канале, в котором участники обсуждали обстоятельства смерти критика из Москвы.

«Родственники погибшего выражают сомнения в полноте расследования, а гости в студии высказывают предположение о возможных нарушениях требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение мужчины с лестницы», — отметили в сообщении.

Участники эфира обратились к главе СК с просьбой взять это дело на контроль. Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности.

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, ему было 58 лет. Он скончался из-за черепно-мозговой травмы, которую получил при падении с лестницы в гостинице. Критика похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье.